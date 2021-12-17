Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan itirafı: Teklif...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan'ın 'Kongreden üç gün önce Karamollaoğlu bana söz verip tutmadı' çıkışı sorulan Karamollaoğlu, kendisinin genel başkan olmasından sonra getirdiği teklifi anlattı:

“Ben kendisini üç kez davet ettim. Genel başkan olduktan sonra davet ettim. Kendisine genel başkan yardımcılığını verelim, gerekirse baş müşavirlik verelim ama birlikte çalışalım dedim. Ablası Zeynep Hanım'la beraber geldi. Partinin dışında bir yerde görüştük. Kongrede listede olup olmadığını hatırlamıyorum ama ben kendisine teklif ettim. İtibar edilmedi, Fatih Bey bunun arkasına sığınmasın bu dürüstlük olmaz. Ben babasıyla beraber 40 yıl çalıştım. Bu beni yalancılıkla itham etmek manasına gelir. Ben yalan söylemem, kimseye de iftirada bulunmam. Hatayla bir şey söylediysem de özür dilerim. Erbakan Hoca, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olarak hayata veda etti. Yanlış bir yola girdiler. Sadece bize karşı bir tavır sergiliyorlar.”