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Gündem

Temel Karamollaoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! ‘Ondan bu istendi…’

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirme konusunda kendisinden randevu isteyip istemediği sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:47:00 -
Temel Karamollaoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! ‘Ondan bu istendi…’

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisinin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümünün 20 Temmuz'da kutlandığına işaret eden Karamollaoğlu, partinin kurucu genel başkanı Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirme konusunda kendisinden randevu isteyip istemediği sorusu üzerine, "İstendi, bilgi verecekler" dedi.

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