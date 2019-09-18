0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaşadığı tartışmaya ilişkin konuştu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca ile arasında geçen tartışmaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile arasında geçen tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisi hakkındaki açıklamaları üzüntü verici olarak değerlendiren Karamollaoğlu, yaşanan tartışmadan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Bu konuda polemiğe girmek istemem"

Cübbeli Ahmet'in hakka girdiğini belirten ve tövbe etmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Tövbe etsin ve kendisi İslamiyeti ve değerleri bilen bir insan. Ona göre benim sözlerimi tekrar mukayese etsin isterim. Bu konuda polemiğe girmek istemem. Zanla hüküm olunmaz. Bunlar cevap vermek istemiyorum. Ben onun seviyesine inmem" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın hapishaneye girdiğinde en çok Milli Görüşçülerin kendisine sahip çıktığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu tip insanların ifadeleri beni üzdüğü için. Bu konuyu kapatmayı isterim. Kendisi hapse girdiği zaman onunla en çok ilgilenen bizim arkaşdaşlarımız oldular. çıktığı zaman kendisi de bunu ifade etti. Ben hakkımı helal etmem, bundan anlar anlamaz ama bu kadarla yetiniyorum. O benim gündemimde değil. Cenabı Hak'ka havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:41
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Cübbeli Ahmet Hoca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor
    2. Cumhurbaşkanlığı adaylığında rekabet..
    3. Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: PKK,..
    4. Mahmut Tuncer kitapla ilgili..
    5. Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet..
    6. Savunma sanayii 55 milyar dolar..
    7. Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    8. Reis’e rest çekenleri gizleyen..
    9. Terör devleti Filistinli kadına şehit..
    10. Petrol gerdi, FED sakinleştirecek
    11. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
    12. Pençe-3 Operasyonu'nda yeni gelişme!..
    13. Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
    14. İstanbul Valiliği açıkladı:315 tanesi..
    15. AK Parti'den istifa eden isme zor..
    16. KYK burs kredi borçları siliniyor mu?
    17. Korkutan açıklama: 36 saat içinde 80..
    18. Teknofest, milli teknoloji hamlesinin..
    19. Kuveyt Türk’ten konut ve araç..
    20. Aksaray'da seyir halindeki araç alev..
    21. Belediye personel alım başvurusu İŞKUR..
    22. Mahkemeden emsal karar! Eşinin saçını..
    23. TUS sonuçları açıklandı
    24. Yıldız Holding’ten satış açıklaması
    25. TMSF, MİLSOFT’u SSTEK’a sattı
    26. Saadet'ten af açıklaması! 'Erdoğan..
    27. ‘Hangi Gümüşsuyu’ ile yeniden ‘zirve’..
    28. Lüks oteller için A’dan Z’ye yarış
    29. Fransa'dan sürpriz Suudi Arabistan..
    30. Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı!..
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi
    Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi