Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca ile arasında geçen tartışmaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile arasında geçen tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendisi hakkındaki açıklamaları üzüntü verici olarak değerlendiren Karamollaoğlu, yaşanan tartışmadan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Bu konuda polemiğe girmek istemem"

Cübbeli Ahmet'in hakka girdiğini belirten ve tövbe etmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Tövbe etsin ve kendisi İslamiyeti ve değerleri bilen bir insan. Ona göre benim sözlerimi tekrar mukayese etsin isterim. Bu konuda polemiğe girmek istemem. Zanla hüküm olunmaz. Bunlar cevap vermek istemiyorum. Ben onun seviyesine inmem" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın hapishaneye girdiğinde en çok Milli Görüşçülerin kendisine sahip çıktığını vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu tip insanların ifadeleri beni üzdüğü için. Bu konuyu kapatmayı isterim. Kendisi hapse girdiği zaman onunla en çok ilgilenen bizim arkaşdaşlarımız oldular. çıktığı zaman kendisi de bunu ifade etti. Ben hakkımı helal etmem, bundan anlar anlamaz ama bu kadarla yetiniyorum. O benim gündemimde değil. Cenabı Hak'ka havale ediyorum" ifadelerini kullandı.