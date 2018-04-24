Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah Gül' sorusuna cevap

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin ‘Abdullah Gül’ün ortak aday olup olmayacağı’ yönünde soruya cevap veren Karamollaoğlu, "Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" dedi.