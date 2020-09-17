Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) 'tıbbi atık' olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanının geldiğini bildirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada TTB yöneticilerinin kendilerini Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere” adadığını ifade etti.

TTB'nin 'tıbbi atık' olduğunu belirten Yalçın, doktorların TTB'nin tekelinden kurtularak başka bir meslek odası oluşturabilmesinin önünün açılmasını tavsiye etti.

Türkiye'de bazı meslek odalarının buralarda yuvalanan Marksistler nedeniyle meslek sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaktan çok, CHP’nin siyasetteki yan kuruluşu gibi faaliyet gösterdiğin bildiren MHP'li isim, bunlardan birisinin de Türklükle ilgisi olmadığı gibi, doktorların problemleri ile de ilgisi bulunmayan Türk Tabipler Birliği olduğunu belirtti.

MHP'li Yalçın, TTB'nin koronavirüs veri rakamları ile oynadığını, sağlık camiasının bu husustaki çabalarını baltalamaya çalıştığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye’nin bütün dünyada takdir gören başarılarını yok göstermenin, sadece hükümete değil; sağlık çalışanlarına da ihanet olduğunu, bu uğurda hayatını kaybedenlere saygısızlık olduğunu vurgulayan Yalçın, TTB'nin sağlık camiasına fitne tohumları serperek başarılı, kahraman ve çalışkan doktorların halk sağlığı adına sunduğu hizmete zarar verdiğini, onları kendi Marksist üyelerinden ibaretmiş gibi gösterdiğini söyledi.

Sağlık ordusunun TTB yöneticilerinden ibaret olmadığını, yüz binlerce sağlık çalışanının, bunların ne mal olduğunun bilincinde olduğunu belirten Yalçın, artık bu Marksist yuvasının dağıtılmasının, en azından mesleki tekelinin kırılmasının zamanının geldiğini bildirdi.

Temel Karamollaoğlu'na tepki

Yalçın, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu da tepki göstererek, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Tabipler Birliğinin kapatılması yönündeki açıklamasına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun kahkahalarla verdiği tepkinin CHP’nin kollarında olan SP’nin başının düştüğü zilletin hazin fotoğrafı olduğunu bildirdi.