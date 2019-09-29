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Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir nikahta bir araya geldi.

29 Eylül 2019 Pazar 17:31
Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer’in nikahında şahitlik yaptı.

Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen nikah törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı nikahın şahitliklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli yaptı.

20 Eylül'de görüşme yapmışlardı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'ne giderek bir ziyaret düzenlemiş ve burada görüşme yapmışlardı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:31
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Zıya Zıya 32 dk önce
    Üçü bir arada gibiler

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