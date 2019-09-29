Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir nikahta bir araya geldi.

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