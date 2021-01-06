Temel Karamollaoğlu hükümeti suçladı: Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmasını bahane eden başta CHP ve HDP olmak üzere PKK’lısı, DHKP-C’lisi bütün terörist ve bölücü gruplar üniversitedeki protestolara katıldı. DHKP-C marşı çalan provokatörler, taşkınlık çıkartıp polise saldırdı. 17 protestocu gözaltına alınırken 15'i öğrenci bile çıkmadı.

Karamollaoğlu iktidarı suçladı!

CHP ve HDP ortaklığında yürütülen Boğaziçi provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, üniversitede yaşananlara ilişkin AK Parti iktidarını suçladı. "Bu ülkede barış ve huzurun olması için bir takım prensiplerimiz var. Birinci prensibimiz ülkemizdeki şu kaos ortamı ortadan kalksın, birbirimizi hainlikle, düşmanlıkla itham etmeyi bir kenara bırakalım." diyen Karamollaoğlu, "Meselelerimizi akıl çerçevesinde müzakere edelim. Böyle bir ortam doğmadan, sorunlarımızı çözemeyiz. Bunun da hemen arkasından fikir ve düşünce hürriyeti gelir. Bunun arkasından da adalet ve liyakat gelir. Siz devleti yönetirken adalet ve liyakati ön planda tutmazsanız yine kaos olur." ifadelerini kullandı.

'Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz'

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Belli bir makama bir kişi tayin edilirken o makamda bu millete hizmet etsin, bulunduğu müesseseyi düzgün idare etsin istiyorsanız ehliyete önem vereceksiniz. Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Bundan dolayıdır ki siz belirli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti’de aday olduysanız, sivil hayata döndüğünüzde size itibar ediliyor. Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Eskiden de bu konuda birçok kez hatalar yapıldı. Onun için şöyle bir teklifimiz var; Rektör atamalarının, Üniversite Mütevelli Heyetleri oluşturulsun, onların tercihleri ile atamalar yapılsın."

'İktidar tepkilerin hepsini aynı göstermeye başvurmamalıdır'

"Burada şu hususu da ifade etmek istiyorum, bu konuya tepki gösterenler belirli bir usul dairesinde bunu icra etmeleri gerekir. Kaosa meydan verecek tepki göstermek tepki değildir, şiddete vesile olacak tepkiler doğru değildir. Bu tip noktalarda terör örgütlerinin ülkemizi kargaşaya sokmaya çalışan bazı kesimlerin oyununa gelmekten mutlaka kaçınılmalıdır. Ama iktidar tepkilerin hepsini aynı göstermeye de başvurmamalıdır."