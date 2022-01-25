Temel Karamollaoğlu çiçeklerle karşılandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görmüştü. Saadet lideri Karamollaoğlu, bugün çalışmalarına başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi 4 Ocak'ta pozitif çıktı. Bir süre evinde karantina sürecini geçiren Karamollaoğlu daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne tedbir ve tedavi amaçlı yatış yapmıştı. Koronavirüs tedavisinin ardından 15 Ocak'ta taburcu olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Ankara'da evinde istirahate çekilmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iyileşmesinin ardından 25 Ocak tarihi itibariyle siyasi çalışmalarına başladı. Karamolllaoğlu, tedavisinin ardından bugün parti genel merkezinde yapılan Saadet Partisi Başkanlık Divan Toplantısı'na başkanlık etti. Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu parti genel merkezi önünde partililer karşıladı.

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, Karamollaoğlu'na çiçek takdim etti.