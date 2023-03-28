Temel Karamollaoğlu bu ihaneti affetmeyecek! LGBT'liler tarafından hedef alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Aile yapısını bozmaz" dediği, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise "Her vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulunduğu LGBT'liler, 6'lı masanın ortağı Temel Karamollaoğlu'nu hedef alarak büyük bir ihanete imza attı.

Bugüne kadar, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "İstanbul Sözleşmesi" vaatlerinde bulunan ortaklarına tek kelime etmeyen Karamollaoğlu, eşcinsel sapkınların Kaos GL adlı haber internet sitesinde hedefe kondu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilboardlar aracılığıyla LGBT'lilere verdiği kanuni düzenleme sözüne, Ali Babacan'ın, "Her vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz" değerlendirmesine düne kadar bir defa bile itiraz etmeyen Karamollaoğlu için Kaos GL, "ayrımcı" suçlamasında bulundu.

Kaos GL'nin manşetten verdiği haberde, "Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, heteroseksüel aileler dışındaki ailelere ayrımcılık yaptı." denildi.



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