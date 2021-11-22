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Siyaset Temel Karamollaoğlu asgari ücret için o rakamı işaret etti
Siyaset

Temel Karamollaoğlu asgari ücret için o rakamı işaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 4 bin 500 liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:33:00 -
Temel Karamollaoğlu asgari ücret için o rakamı işaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, "Efendim, 'Niye hep tenkit ediyorsunuz? Biz her şeyi tenkit etmeyiz. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir ederiz." sözleriyle AK Parti'nin eleştirmedikleri yönlerini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen, partisinin Bingöl 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, ülkenin yönetiminde izlenen politikalarla ilgili konularda hükümeti uyarmayı kendilerine görev bildiklerini belirtti.

Dünyada muhalefet partilerinin görevinin de bu şekilde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Efendim, 'Niye hep tenkit ediyorsunuz? Biz her şeyi tenkit etmeyiz. Faydalı, doğru yapılanları da elbette takdir ederiz. Bugünkü iktidar sahipleri imam hatiplerin önünü açtı, müteşekkiriz. Başörtüsü diye bir problem ülkemizde kalmadı, müteşekkiriz, teşekkür ederiz. Bu ülkede bir takım yatırımlar yapıldı. Havaalanları neredeyse her ilde var. Yollar, otoyollar, tüneller yapıldı. Bunların ihale yapılış tarzına itirazımız var, ama bunların yapılmış olmasını hiçbir zaman tenkit etmeyiz. Batı'da bu kadar, otoyollar, köprüler, tüneller inşa edilirken, buraya Diyarbakır'dan gelirken eğer o standartlarla yakından, uzaktan alakası olmayan yoldan gelirsek işte buna itiraz ederiz."

Karamollaoğlu, bütün siyasilerin bir araya gelip ülke meselelerini konuşabilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Siyasi partiler birbirinin düşmanı, hasmı değil, rakibidir. Bir rekabet içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkede ekonomik konuların üzerinde durulmasının önemine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İşsiz insan kalmamalı memlekette. Çalışıp da geçinemeyen insan da kalmamalı. Yol, tünel yapılmasına karşı değiliz, ama öncelikler var. İnsanlar karnını doyuramazken, bütün paranızı, demire, asfalta dökerseniz o zaman insanlar isyan eder. Bazen soruyorlar, 'gelirseniz ne kadar zam yapacaksınız' diye. Enflasyonu bilmeden bir rakam söylersem bunun bir kıymeti olmaz ki. Enflasyon yüzde 50 ise 3 bin lira maaşı olan adama yüzde 50 zam yaparsanız, maaşı 4 bin 500 liraya çıkar, ama ona zam yapmış sayılmazsınız. En az bir yüzde 10 daha koyacaksınız ki işte o zam olacak."

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Yorumlar

Mustafa

Riyakar temel, kendisi temizlik elemanını kaç saat çalıştırıp kaç lira veriyormuş onu açıklsın, haftanın altı günü onar saatten çalıştırıp, mesai veriyormuymuş onu açıklasın, bir de bunlar sahtekar niye dörbinbeşyüz işçisine vermemişte asgari ücret zammını bekliyor.
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BİR

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