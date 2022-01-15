Temel Karamollaoğlu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi

4 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıkıp, kontrol için gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların tavsiyesi üzerine yatışı gerçekleştirilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, taburcu edildi.

Taburcu edildikten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenâb-ı Hâkk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim.

İlk olarak doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyorum.

Bu sürecin en başından itibaren, bugüne kadar bir an olsun dualarını eksik etmeyen, selâmlarını ileten, bizzat hastaneye kadar gelerek şifâ temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarımıza ve toplumumuzun her bir kesiminden kıymetli vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum.