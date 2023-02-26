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Gündem Temel Karamollaoğlu: Adaylık için 3 isim konuşuluyor
Gündem

Temel Karamollaoğlu: Adaylık için 3 isim konuşuluyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, altılı masanın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçilebilecek bir aday olmasını istediklerini belirtirken, masada 3 ismin gündeme geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 00:10:00 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında 6'lı masanın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu masada 3 ismin gündeme geldiğini belirtti.

Tv100 ekranlarında Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek 'Haftanın Panoraması' programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk olarak ağrıladı. Temel Karamollaoğlu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soruya cevap verdi.

Masada 3 isim gündeme geldi

Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi" dedi.

"6'lı masının dağılacağını düşünmüyorum"

Masadaki tartışmalara da değinen Karamollaoğlu, ''6’lı masanın dağılacağını düşünmüyorum. Bu kadar mesafe kat ettikten sonra denizi geçip, derede boğulursak bu mantıklı bir şey olmaz. Sadece Cumhurbaşkanlığı adayında anlaşamama gibi bir problemi önümüzü keseceğini sanmıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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