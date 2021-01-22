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Ekonomi Temel ihtiyaç ürünlerinde “fahiş fiyat” denetimi yapıldı
Ekonomi

Temel ihtiyaç ürünlerinde “fahiş fiyat” denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak’ta Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünün fiyatını inceledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:23:00 -
Temel ihtiyaç ürünlerinde “fahiş fiyat” denetimi yapıldı

Ertuğrul Şahan  Ankara

Bakanlık, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimleri artırıldı. Temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak’ta Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştiren Bakanlık, bu kapsamda 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünü inceledi. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.

Diğer taraftan; Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler neticesinde, 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve Kovid-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.


Yeni Akit Gazetesi
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