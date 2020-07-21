Temel Bilimlerde kontenjan 2020
Üniversite kontenjanları 2020 | Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. YKS’ye giren adaylar okul kontenjanlarını araştırmaya başladı. Temel bilimler kontenjanını merak edenler konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, YÖK okul kontenjanları 2020.
Üniversite sınavının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak ve tercih süreci başlayacak. Adaylar okul puanları ve kontenjanlarını inceliyor.
Temel Bilimlerde kontenjan 2020
Milyonlarca üniversite adayının merak ettiği kontenjan açıklaması geldi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada temel bilimlerde kontenjanın 10 bin 622 kişi olduğu belirtildi.