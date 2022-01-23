  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Temel Bey’in Saadet'i düşürdüğü durum vahim! Magazinci jargonuyla Erdoğan karşıtlığı
Gündem

Temel Bey’in Saadet'i düşürdüğü durum vahim! Magazinci jargonuyla Erdoğan karşıtlığı

Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi magazincilere karşı olan tabanına rağmen magazincilerin jargonuyla Erdoğan’ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 00:27:00 - 2022-01-23 00:27:41

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından magazin formatıyla paylaştığı video ile, Karamollaoğlu’nun partiyi düşürdüğü vahim durumu gözler önüne serdi. 

Bu kez ekonomi üzerinden hazırlanan videoda magazin programlarından esinlendi.

“Ünlülerin değil, ürünlerin gündemi belirlediği Ekonomi Sürprizi” isminin verildiği videoda, değişen etiketler, zamlanan faturalar ve ekmek, yağ sıralarına vurgu yapıldı.

Saadet Partisi, “Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim?” sorusunu sorduğu videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı buzlayarak, “Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz” ifadelerine yer verdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay