Temel Bey’in Saadet'i düşürdüğü durum vahim! Magazinci jargonuyla Erdoğan karşıtlığı
Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi magazincilere karşı olan tabanına rağmen magazincilerin jargonuyla Erdoğan’ı hedef aldı.
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından magazin formatıyla paylaştığı video ile, Karamollaoğlu’nun partiyi düşürdüğü vahim durumu gözler önüne serdi.
Bu kez ekonomi üzerinden hazırlanan videoda magazin programlarından esinlendi.
“Ünlülerin değil, ürünlerin gündemi belirlediği Ekonomi Sürprizi” isminin verildiği videoda, değişen etiketler, zamlanan faturalar ve ekmek, yağ sıralarına vurgu yapıldı.
Saadet Partisi, “Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim?” sorusunu sorduğu videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı buzlayarak, “Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz” ifadelerine yer verdi.