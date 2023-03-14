Temel bey, Cumhuriyet'in manşeti sana dokunmadı mı? 'Gerici kuşatma'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma şartları arasında sunduğu 6284 sayılı yasanın kaldırılması teklifi, Cumhuriyet gazetesi tarafından hedef alındı. Cumhuriyet manşet haberi ile Fatih Erbakan'ı hedef alırken, 6'lı masanın ittifak ortağı Saadet'in de 6284 ile ilgili aynı fikirde olduğunu unutarak, "Gericiler" ithamında bulundu.
Yeniakit.com.tr
CHP'ye yakın Cumhuriyet gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kızdıracak bir manşete imza attı.
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmak için 30 maddelik talep listesi sundu.
Fatih Erbakan'ın talepleri arasında 6284 sayılı yasa da yer aldı. Yasanın uygulamadan kaldırılması teklifi, sözde kadın savunucularını ayağa kaldırdı.
Cumhuriyet gazetesi de bugünkü manşetinde, "Gerici kuşatma" başlığını kullanarak Fatih Erbakan'ı hedef aldı.
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Cumhuriyet ittifak ortağı Temel'in tutumunu unuttu!
6'lı noter masasının ortaklarından Temel Karamollaoğlu başkanlığındaki Saadet Partisi de, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine destek verdiği gibi, 6284 sayılı kanunun da kaldırılmasını istiyor.
Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin Milli Görüş’ün zaferi olduğunu iddia ettiği 23 Mart 2021’deki manşetinde “Şimdi Sıra 6284’te” ifadelerine yer vermişti.
Milli Gazete’nin haberinde, “Burada esas olan yaptırım gücü olan 6284 numaralı kanunu kaldırmaktır. Kadınları, çocukları, aileleri mağdur eden 6284’ün iptali gerekir.” denilmişti.