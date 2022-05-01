Temel bey bu günahların hesabını nasıl verecek? CHP’de Kandil Gecesi rakı içip ‘Rabbim kabul etsin’ söylemi!

Pegasus çalışanlarının Kandil Gecesi yaptıkları rakılı paylaşım gündemdeki yerini korurken, söz konusu skandalı savunmak CHP'li avukat Kerem Donat'a düştü. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP savunuculuğunu hatırlatarak önemli bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Pegasus çalışanlarının, Kadir gecesi içki içip, fotoğraf çektirip, bir de ahlaksızca “Rabbim Kabul etsin” yazarak o fotoğrafı paylaşmaları hemen tüm internet sitelerinde eleştiri konusu oldu..

Ama, paylaşımı yapan densizin avukatı Kerem Donat, CHP’nin yayın organı Cumhuriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Yeni Akit Gazetesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi hedef gösterdi.”

Haberi okuyunca..

“Hoşgeldin Ali dayı” dedim, kendi kendime..

28 Şubat’ta bol bol dinliyorduk böyle tehdit imalı, “Akit hedef gösterdi.. Açarız davayı, çektiririz çileyi” şantajlarını..

Merak ettim..

“Bir tanışıklığımız var mı Kerem Donat ile” diye..

Varmış..

İslam’a hakaret için, şimdi Pegasus çalışanı avukatlığını üstlenip, “Özgürlük. Nerdesin özgürlük” diye kollarını açarak, Cumhuriyet’in haberine konan avukat..

Akit TV’nin bir KJ’sindeki maddi hata üzerinden, hemen mahkemeye koşmuş, “Cezalandırın bu Akit TV”yi diyerek, dilekçe vermiş..

Şimdi bu avukat, özgürlükçü mü?

Yasakçı mı?

Atatürk söz konusu ise, yasakçı..

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