Temel bey bak ortakların ne diyor! Akşener'den Saadet'in kırmızı çizgisine çizik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili izleyecekleri yola ilişkin "Kesinlikle kimse cayamaz" dedi. Akşener'in sözleri sonrası Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına destek veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin ne diyeceği merak konusu oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'ndaki iftar programının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
"Seçim sonrası İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl bir yol izlenecek?" sorusuna Akşener, "Kimse cayamaz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Mümkünatı yok en ufak bir tereddüt yaşanmasın" cevabını verdi.
Akşener'in sözleri kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
Müslüman-Türk aile yapısının temeline dinamit döşeyen İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan 7'li koalisyonun ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Akşener'in sözlerine ne diyeceği merak konusu oldu.
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