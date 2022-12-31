  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Temel bey 2018'de de Erdoğan'a kaybettirmişti! 4 yıl sonra aynı yalanları söylemekten hiç mi hicap etmiyorsun?
Siyaset

Temel bey 2018'de de Erdoğan'a kaybettirmişti! 4 yıl sonra aynı yalanları söylemekten hiç mi hicap etmiyorsun?

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyip, AK Parti'nin ANAP'tan hızlı bir şekilde çözülerek yok olacağını iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aradan geçen 4 yıldan sonra birebir aynı yalanları söylemeye hicap etmedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 01:48:00 - 2022-12-31 02:03:52
Temel bey 2018'de de Erdoğan'a kaybettirmişti! 4 yıl sonra aynı yalanları söylemekten hiç mi hicap etmiyorsun?

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masa üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuştu.

Karamollaoğlu, bundan 4 yıl önce Cumhuriyet'e söylediği yalanların birebir aynısını söylemekten hicap etmedi.

2018'de Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Karamollaoğlu, AK Parti'nın ANAP'tan hızlı bir şekilde çözülerek yok olacağını söylemişti.

2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyen Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a kaybettirmişti. Söylemlerinin hepsi yalan çıkan Karamollaoğlu aynı yalanlarını gündeme getirmekten utanmadı.

Karamollaoğlu-2018

Karamollaoğlu-2022


1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23