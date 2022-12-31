Temel bey 2018'de de Erdoğan'a kaybettirmişti! 4 yıl sonra aynı yalanları söylemekten hiç mi hicap etmiyorsun?
2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyip, AK Parti'nin ANAP'tan hızlı bir şekilde çözülerek yok olacağını iddia eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aradan geçen 4 yıldan sonra birebir aynı yalanları söylemeye hicap etmedi.
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6'lı masa üyelerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’ten Nihal Bengisu Karaca’ya konuştu.
Karamollaoğlu, bundan 4 yıl önce Cumhuriyet'e söylediği yalanların birebir aynısını söylemekten hicap etmedi.
2018'de Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Karamollaoğlu, AK Parti'nın ANAP'tan hızlı bir şekilde çözülerek yok olacağını söylemişti.
2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını söyleyen Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a kaybettirmişti. Söylemlerinin hepsi yalan çıkan Karamollaoğlu aynı yalanlarını gündeme getirmekten utanmadı.
Karamollaoğlu-2018
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