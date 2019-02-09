Temel askerlik 2 aydan az olabilir

Yeni askerlik sisteminde, temel askerlik süresinin üç ay olacağı iddia ediliyor. Ancak kulislerde “Bedellide 21 gün süreye bile eleştiri geldi. 21 gün askerliği fazla bulanlar, üç ay zorunlu askerliği nasıl yapacak” yorumlarında bulunulduğu ileri sürülüyor. Bu nedenle yeni sistemde temel askerlik süresinin iki aydan daha az olması bekleniyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Geçen haftaki kabine toplantısında Milli Savunma Bakanlığı, taslak çalışmayı kabineye sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine, öngörülen askerlik süresinin uzun olduğunu belirterek, çalışmayı MSB’ye gönderdi.

Bakanlığın kriteri

Sisteminin sürdürülebilir olması ve TSK’nın ihtiyaçlarında eksiklik yaşanmaması için yeni askerlik taslağında titizlikle çalışılıyor. Bakanlığın en önemli kriteri, güvenlik ve terörle mücadelenin sekteye uğratılmaması. Yurt içindeki terörle mücadele, Kuzey Irak’taki PKK varlığı, Suriye sınırı ve Fırat’ın doğusunda yaşananlar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler göz önüne alındığında zorunlu askerliğin sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. TSK’nın yıllık 500 bin civarında erbaş ve ere ihtiyacı göz önüne alınarak temel askerlik eğitiminden vazgeçilmeyecek.

Yeni askerlik sisteminde 6-9-12 ay gibi farklı askerlik süreleri üzerinde duruluyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, temel askerlik süresinin üç ay olacağı, kalan aylar içinse belli bir bedel ödenebileceği değerlendiriliyor. Bu süreyle ilgili hazırlığa “Bedelli askerlik süresi 21 gün olmasına rağmen yükümlülerden eleştiri geldi. 21 gün askerliği fazla bulanlar, 3 ay askerliği nasıl yapacak” gibi eleştiriler geliyor. Bu nedenle yeni sistemde temel askerlik süresinin iki aydan daha az olması bekleniyor.

Mesleklere göre ayar

Mevcut askerlik sisteminde yükümlülerin en çok sorun yaşadığı alan ise, askerlik süresinin uzun olması ve iş hayatını olumsuz yönde etkilemesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da, “Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum” sözleriyle bahsettiği çalışmaya göre, nitelikli mesleğe sahip olanlar, askerlik yaparken kendi meslek gruplarına uygun görevlerde askerliğini tamamlayacak. Meslek gruplarının hangi dönemlerde askerlik yapacağını belirlemek için de MSB, ilgili bakanlıklarla istişarelerini sürdürüyor.

Bakanlık, bunun ilk adımını da bedelliyle atmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, bedelliden yararlanan öğretmenler yaz tatili ve yarı yıl tatilinde askerlik yapabiliyor. Buradaki çalışmanın yeni askerlik sistemine ışık olması planlanıyor. Doktor, öğretmen, hâkim, sporcu gibi meslek sahiplerine hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilmesi öngörülüyor.

Ne zaman yasalaşacak?

MSB, ilgili bakanlıklarla yapacağı istişarenin ardından çalışmaları tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı’na sunacak ardından çalışma yasalaşması için Meclis’e gelecek. Çalışmanın tamamlanması ve TBMM’nin takvimi göz önüne alındığında, yeni askerlik sisteminin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor.