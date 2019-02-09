0553 313 94 23

Temel askerlik 2 aydan az olabilir

Üzerinde çalışılan temel askerlikte süre tartışmaları devam ediyor. Sürenin 3 ay olacağı iddia edilirken, kulislerde ise bu sürenin iki aydan bile daha az olabileceği konuşuluyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:20
Temel askerlik 2 aydan az olabilir

Yeni askerlik sisteminde, temel askerlik süresinin üç ay olacağı iddia ediliyor. Ancak kulislerde “Bedellide 21 gün süreye bile eleştiri geldi. 21 gün askerliği fazla bulanlar, üç ay zorunlu askerliği nasıl yapacak” yorumlarında bulunulduğu ileri sürülüyor. Bu nedenle yeni sistemde temel askerlik süresinin iki aydan daha az olması bekleniyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemenin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Geçen haftaki kabine toplantısında Milli Savunma Bakanlığı, taslak çalışmayı kabineye sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine, öngörülen askerlik süresinin uzun olduğunu belirterek, çalışmayı MSB’ye gönderdi.

Bakanlığın kriteri

Sisteminin sürdürülebilir olması ve TSK’nın ihtiyaçlarında eksiklik yaşanmaması için yeni askerlik taslağında titizlikle çalışılıyor. Bakanlığın en önemli kriteri, güvenlik ve terörle mücadelenin sekteye uğratılmaması. Yurt içindeki terörle mücadele, Kuzey Irak’taki PKK varlığı, Suriye sınırı ve Fırat’ın doğusunda yaşananlar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler göz önüne alındığında zorunlu askerliğin sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. TSK’nın yıllık 500 bin civarında erbaş ve ere ihtiyacı göz önüne alınarak temel askerlik eğitiminden vazgeçilmeyecek.

Yeni askerlik sisteminde 6-9-12 ay gibi farklı askerlik süreleri üzerinde duruluyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, temel askerlik süresinin üç ay olacağı, kalan aylar içinse belli bir bedel ödenebileceği değerlendiriliyor. Bu süreyle ilgili hazırlığa “Bedelli askerlik süresi 21 gün olmasına rağmen yükümlülerden eleştiri geldi. 21 gün askerliği fazla bulanlar, 3 ay askerliği nasıl yapacak” gibi eleştiriler geliyor. Bu nedenle yeni sistemde temel askerlik süresinin iki aydan daha az olması bekleniyor.

Mesleklere göre ayar

Mevcut askerlik sisteminde yükümlülerin en çok sorun yaşadığı alan ise, askerlik süresinin uzun olması ve iş hayatını olumsuz yönde etkilemesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da, “Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum” sözleriyle bahsettiği çalışmaya göre, nitelikli mesleğe sahip olanlar, askerlik yaparken kendi meslek gruplarına uygun görevlerde askerliğini tamamlayacak. Meslek gruplarının hangi dönemlerde askerlik yapacağını belirlemek için de MSB, ilgili bakanlıklarla istişarelerini sürdürüyor.

Bakanlık, bunun ilk adımını da bedelliyle atmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, bedelliden yararlanan öğretmenler yaz tatili ve yarı yıl tatilinde askerlik yapabiliyor. Buradaki çalışmanın yeni askerlik sistemine ışık olması planlanıyor. Doktor, öğretmen, hâkim, sporcu gibi meslek sahiplerine hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilmesi öngörülüyor.  

Ne zaman yasalaşacak?

MSB, ilgili bakanlıklarla yapacağı istişarenin ardından çalışmaları tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı’na sunacak ardından çalışma yasalaşması için Meclis’e gelecek. Çalışmanın tamamlanması ve TBMM’nin takvimi göz önüne alındığında, yeni askerlik sisteminin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş Beşiktaş’tan istifa mı etti? Son dakika Beşiktaş Şenol Güneş haberleri
    1. Şenol Güneş Beşiktaş’tan istifa mı..
    2. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    3. Yüksek aidat kirayı düşürdü
    4. Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz..
    5. Temel askerlik 2 aydan az olabilir
    6. TIR'la çarpıştı! Karayolunda feci kaza
    7. Kara yolları yol durumu sorma| KGM..
    8. Akıl almaz taktik... Gizlenen..
    9. Başkent'te "Öncelik Hayatın, Öncelik..
    10. Mehmetçik'ten yardım eli
    11. Abdurehim Heyet kimdir? Abdurehim..
    12. GÜNDEM / 9 Şubat 2019
    13. Adı bile yetti! Fiyatlar yüzde 25 düştü
    14. Kara yollarında son durum
    15. Kimlik kartı elektronik sertifika |..
    16. Ucuz meyve-sebze satışının detayları..
    17. Hepsinin yerine o kullanılacak.....
    18. 09.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. "İmaj düzeltmek için işbirliği yapıyor!"
    20. Karabük, El Bab şehidi için yürüdü
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!