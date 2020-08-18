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Yerel TEM'de yunus polis ekibi kaza yaptı! Yaralılar var
Yerel

TEM'de yunus polis ekibi kaza yaptı! Yaralılar var

Tem otoyolu İSTOÇ mevkisinde yunus polis ekibi refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:58:00 -
TEM'de yunus polis ekibi kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, Tem otoyolu İSTOÇ sapağında meydana geldi. Otoyolda seyir halinde bulunan polis ekibi henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yolda bulunan refüje çarparak metrelerce sürüklendi.

Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurlarının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen meslektaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

Meydana gelen trafik kazasından sonra ardından yolda uzun kuyruklar oluştu. Devrilen motosikletin yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale dönmeye başladı.

Kaza sırasında yaralanan polislerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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