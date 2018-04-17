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TEM'de vahim kaza!

TEM Otoyolu Akşemseddin Viyadüğünde gerçekleşen kazada bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı.

17 Nisan 2018 Salı 17:00
TEM'de vahim kaza!

Edinilen bilgiye TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde motosikletiyle Edirne istikametine ilerleyen Ulaş Altınkara, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Ulaş Altınkara, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücü Altınkara, ağır yaralı olarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Altınkara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırmasıyla, trafik normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:00
  1. Edirne
  2. TEM Otoyolu
  3. kaza

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