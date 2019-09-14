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TEM'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza! 7 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle 7 kilometrelik kuyruk oluşurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:26
TEM'de trafiği kilitleyen zincirleme kaza! 7 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolun İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesiTEM otoyolu Korutepe tünelleri mevkisinde meydana geldi.

Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden firen yaptı. Arkasından gelen Mücahit Ö. idaresindeki 54 ABZ 034 plakalı otomobil, yavaşlayan otomobile çarpmamak için durdu. Bu sırada aynı istikamette gelen Mehmet Emin U. yönetimindeki 11 AE 632 plakalı otomobil, Nurettin T. kontrolündeki 11 DJ 974 plakalı otomobil ve Aytekin G. idaresindeki 11 AL 253 plakalı otomobil çarpıştı. 4 aracın karıştığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada yaralananın olmadığı tespit edildi.

Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi

4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeni ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine intikale eden ekiplerce trafik, tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan TEM otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM’deki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Çekiciler yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:26
  1. Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu
  2. Kocaeli’nin Körfez ilçesi
  3. TEM otoyolu Korutepe tünelleri
  4. 112 acil yardım ekipleri
  5. polis ve itfaiye ekipleri
  6. sağlık ekipleri
  7. TEM otoyolu İstanbul istikameti

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