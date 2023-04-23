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Gündem TEM’de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Gündem

TEM’de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-04-23 06:57:00 -
TEM’de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü şarampole devrildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 54 AHG 365 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli’den ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Devrilen minibüsten çıkamayan yolcular için ekipler seferber oldu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

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