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TEM’de, park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:57
TEM’de, park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Sefa Çelebi yönetimindeki 34 FR 1452 plakalı otomobil, arıza nedeniyle Gerede mevkiinde emniyet şeridinde park halinde olan Mustafa Kemal Palamut idaresindeki 50 AP 975 plakalı tıra arkadan çarptı.


Kazada, kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Rabia Çelebi olay yerinde hayatı kaybederken, sürücü yaralı olarak kurtuldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kazada yaralanan sürücü Sefa Çelebi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hacer ve Hilal Rabia Çelebi’nin cenazeleri ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından aynı hastanenin morga götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:57
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