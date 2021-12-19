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Yerel TEM'de otobüs kazası
Yerel

TEM'de otobüs kazası

TEM otoyolu Sapanca geçişinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 01:47:00 -
TEM'de otobüs kazası

Kaza, 23.30 sılarında TEM otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. 50 AG 708 plakalı Kocaeli firması Efe Tur'a ait otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, otobüste bulunan yolcular yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor. Otobüs sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

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