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Yerel TEM'de milyonluk araç alev alev yandı! O anlar böyle kaydedildi
Yerel

TEM'de milyonluk araç alev alev yandı! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:00:00 -
TEM'de milyonluk araç alev alev yandı! O anlar böyle kaydedildi

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Sürücünün kayıplara karıştığı yangında uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olan 34 GIA 775 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması sonucu çevredeki sürücüler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekip, alevlere müdahale etti.

1,5 milyon liralık araç alev alev yandı

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın sürücüsünün ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


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