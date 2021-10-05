  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel TEM'de korkunç kaza
Yerel

TEM'de korkunç kaza

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç su kanalına uçtu. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 06:48:00 - 2021-10-05 07:01:11
TEM'de korkunç kaza

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan A.Y. idaresindeki 16 FN 688 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan araç bariyerleri de aşarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışarak yaralanan Ö.H. ve M.A. sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay