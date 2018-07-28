TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!
TEM Otoyolu Esenyurt girişinde iddiaya göre, hızını alamayan toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, trafikte ise aksamalar yaşandı28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:08
İstanbul Esenyurt girişinde toprak yüklü bir hafriyat kamyonu hızını alamayarak yalpaladı. Kamyon bir süre sonra hızını alamayarak devrilerek yan yattı. Yolu ayrımı bariyerlerine çarpan hafriyat kamyonunun içindeki toprak ise yola saçıldı. Kaza sonrası sürücünün vücudundan yaralar oluştuğu öğrenilirken, trafikte ise aksamalar yaşandı.
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