TEM'de harfiyat kamyonu devrildi!

İstanbul Esenyurt girişinde toprak yüklü bir hafriyat kamyonu hızını alamayarak yalpaladı. Kamyon bir süre sonra hızını alamayarak devrilerek yan yattı. Yolu ayrımı bariyerlerine çarpan hafriyat kamyonunun içindeki toprak ise yola saçıldı. Kaza sonrası sürücünün vücudundan yaralar oluştuğu öğrenilirken, trafikte ise aksamalar yaşandı.