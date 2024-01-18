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Aktüel TEM'de feci kaza! Otomobilin tavanı koptu, yaralılar var
Aktüel

TEM'de feci kaza! Otomobilin tavanı koptu, yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-01-18 21:59:00 -

Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu.

Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu.

Kaza, TEM Otoyolu Kartepe Sarımeşe Sapağı mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden otoyola çıkan R.D. hakimiyetindeki Honda marka otomobil, 200 metre ilerledikten sonra arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran M.S. idaresindeki Azerbaycan plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil ardından R.B. kontrolündeki İveco marka kamyona çarptı.

Kazanın şiddetiyle tavanı kopan otomobildeki A.I., A.D., ve F.I. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, Otoyolun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince sol şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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