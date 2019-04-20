TEM'de feci kaza! Anne öldü, baba ve oğlu...

Sakarya TEM Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında anne ölürken, baba ve oğlu ise yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu İstanbul istikameti Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarparak takla attı. Orta refüjde duran otomobilde sürücü Serkan B. ile Nur K.B. ve çocukları Bilge B.B., yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan anne Nur K.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.