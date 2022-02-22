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Yaşam TEM'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Yaşam

TEM'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 08:48:00 -
TEM'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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