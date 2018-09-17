"Tembel, geri zekalı akılsız n’olacak"

Dalgın, çalışma zorluğu çeken, sonuçta başarısız olan çocuğa "tembel, geri zekalı" demek, dışlamak, horlamak çocuğun geleceğini etkileyebilir. Çocukların başarılı olmaları, sağlıklı olmalarına bağlı.. Sağlık sorunları öğrenim hayatını engeller. Buna karşılık çocuğun sağlık sorunundan, çoğu zaman, ne kendisi, ne ebeveyni, ne de öğretmeni haberdar değildir.. Sağlık sorunları yüzünden başarısız olan birçok çocuk, öğretmenleri, arkadaşları ve ailesi tarafından "ilgisiz", "uyumsuz", "tembel" olarak damgalanıyor ve kötü muamele görüyor. Böylece çocuk, bir yandan kendi sağlık sorunu ile öte yandan çevresinin olumsuz davranışları ile baş etmek zorunda kalıyor.

Çocukları damgalamak çok yanlış. Ana-babalar çocuklarını, öğretmenler öğrencilerini 'ilgisiz', 'uyumsuz', 'tembel' diye damgalamak yerine ilk etapta sağlık kontrolünden geçirmelidir. Aksi halde çocuk bu kelimelerin acısını ömrü boyunca çeker.

TEDAVİ

Öte yandan uzmanlar, tembel öğrenci diye bir kavramın bulunmadığını belirtiyorlar.

Bir öğrencinin zeka düzeyi ne kadar ileri noktada olursa olsun, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü varsa öğrenmede sürekli sıkıntı çekecektir.

Hareketlilik, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü çekmek nörotik ve genetik bir bozukluk.. Oysa hekimin öğrenciye yapacağı test sonrası, rahatsızlığın, durumuna göre ilaç ve terapi uygulamasıyla sorun ortadan kalkabiliyor.

Bir öğrenci ders çalışmıyorsa tembel diyemeyiz. Çocuk çok zekidir. Fakat öğrenme güçlüğü çektiği için kendini bir türlü derse veremez. Bu, tıpkı son model bir arabanın el freninin çekik olması gibi bir şey...

Hiperaktife bozukluğunun net bir şekilde anlaşılmasının, ilköğretim 3 ve 4. sınıfta belli olur.

Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve öğrenme güçlüğü çekme nörotik bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık tedavi edilmeden öğrencinin kendini derse vermesi zordur. Anne ve babalar çocuklarında böyle bir rahatsızlık hissettiğinde bir uzmana başvurmalı.

Rahatsızlık zamanında tedavi edilmeze, gençlik döneminin sorunlarıyla birlikte zorlaşır. Tedavide en uygun dönem 3 ve 4. sınıf. Yaklaşan yaz tatili bunun için bir fırsattır, ihmal etmemelisiniz.

Bazı çocuklar anne ve babanın sandığının aksine çok zeki oldukları halde öğrenme güçlüğü çeker, kendisini derse veremez.