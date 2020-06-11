Temassız yolculuk için her şey hazır

Akit Ekonomi

Koltuk araları yanlardan, önlerden, arkalardan açılıyor. Orta koltuklar boş bırakılıyor. Doluluk oranları ise yüzde 50, yüzde 70 seviyelerinde. Yolculara paketsiz yiyecek ve içecek ikramı yapılmıyor. Kabin görevlileri tarafından first ve business class yolcularının paltoları ile montları alınmıyor.

Maskesiz olmaz

Diğer yandan kabin görevlilerince uçuş boyunca maskelerin çıkarılmaması tembihleniyor. Görevliler ile yolcuların temasları sınırlı tutuluyor. Basılı dergiler ve güvenlik kartları da kaldırılmış durumda. Ayrıca mobil telefonlardan veya tabletlerden dergi okumak, eğlenceli içeriklere erişmek mümkün olacak.

İşte yeni normal tedbirleri

Temassız yolculuğu odağa oturtan Türk Hava Yolları (THY) ise uçuşlarda sosyal mesafeyi korumak için birtakım adımlar atıyor. Bu adımlar şöyle:

l Online check-in yapılması şart koşuluyor.

l Her bir yolcunun bagajını kendisinin uçağa vermesi talep ediliyor.

l Biniş kartlarının kiosklardan alınması gerekiyor. Ancak sistem koltuk atamasını otomatik olarak yapıyor.

l Check-in imkânı sınırlı. Yolcularca ilk aşamada cam kenarı ve koridor koltukları tercih ediliyor. Çünkü orta koltuklara check-in için izin verilmiyor.

l Uçağın dolması, sadece orta koltuklarda yer kalması durumunda yolcuların havalimanlarında yer hizmetleri çalışanlarıyla temasa geçmeleri gerekiyor.