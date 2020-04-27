Temassız ticaretle iki katı ihracat

COVİD- 19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dış ticarette başlatılan “temassız ticaret” formülünü başarıyla yürütülüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uygulamanın devreye girdiği mart ayından bugüne kadar gümrüklerden geçiş yapan ticari araç ve vagon sayılarının arttığını açıkladı. Habur Gümrük Kapısı’ndan toplam 55 bin 208 tır’ın giriş, 50 bin 386 tır’ın ise çıkış yaptığını söyleyen Pekcan, salgından önce, Irak’a açılan Habur Sınır Kapısından şubat ayında günlük ortalama tır çıkış sayısının bin 613 düzeyindeyken, salgının etkisini artırmasıyla birlikte, sınır kapısının kapanmasından sonra ilk hafta geçiş sayısının 311’e gerilediğini, 9-31 Mart döneminde günlük ortalama çıkış sayısının 779’a, 1-24 Nisan döneminde ise bin 249’a yükseldiğini kaydetti.

Sağlığa dikkat ediliyor

Ayrıca 18 Nisan’da bin 576 ile Habur’da en yüksek günlük çıkış sayısına da ulaşıldığını dile getiren Pekcan, “Bu gümrük kapımızdan çıkış yapan ticari araç sayısı 24 Nisan’da bin 449 oldu. Bu sayı ile pandemi öncesi dönemdeki günlük rakamlara oldukça yaklaştık” diye konuştu. Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan da marttan bu yana çıkış yapan tır sayısının toplam 43 bin 213 olduğunu dile getirerek şu bilgileri verdi.

“Demiryollarının önemi arttı”

Bu süreçte Türkiye’nin geleneksel ticaret ortakları niteliğindeki sınır komşularıyla ticarette demiryollarına ağırlık verilmesi gerekiyor. İran’a açılan Kapıköy Demir Yolu Gümrük Kapısı’nda, mal alışverişinin insan teması olmaksızın vagonlarla gerçekleştirildi. Temassız ticaret kapsamında mart ayında ise Kapıköy’den 781 vagon çıkış yaparken, bu sayı 24 Nisan itibarıyla 2 katına çıkarak 1633 vagona ulaştı. Taşınan yük miktarı da bu dönemde 27 bin 384 tondan 41 bin 913 tona yükseldi. Vagonla işlem hacmimizdeki artış memnuniyet verici.” Pekcan, Halkalı-Kapıkule-Avrupa hattındaki tren frekanslarının sayısını artırmak için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.