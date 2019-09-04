0553 313 94 23

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu’nda toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu’nda toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.


TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağı Edirne istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı


hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası TEM Otoyolu’nda Hamidiye mevkiine kadar trafik oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otoyol ve iş yerlerinden çaldıkları kabloları satanlar suçüstü yakalandı
    1. Otoyol ve iş yerlerinden çaldıkları..
    2. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 12..
    4. 12 Dev Adam’ın rakibi Çekya
    5. Galatasaray’dan Fatih Terim’e doğum..
    6. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa..
    7. Gebze’de ormanlık alanda 474 kök..
    8. Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek..
    9. Turgutlu’da Balkan rüzgarı esti
    10. Başıboş at çok, önlem yok
    11. Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele..
    12. Ücretsiz online e-ticaret eğitimleri..
    13. VASKİ 13 ilçede aralıksız çalışıyor
    14. Tatlı su balıklarının rakibi, deniz..
    15. 25 yıl hapis cezası ile aranan firari..
    16. İstanbul’a götürülme vaadiyle 40..
    17. Bodrum’da ilk kez görüldü, ekipler..
    18. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    19. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 67 bin..
    20. Şehzadeler’in hocasına milli görev
    21. Kaymakam Asım Solak’tan kırsal mahalle..
    22. GÜNDEME EK
    23. AK Partili belediye başkanları..
    24. Muz yüklü gemide 83 kilogram kokain..
    25. TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik..
    26. TESK Genel Başkanı Palandöken: “5..
    27. Meyveli kurabiye nasıl yapılır?..
    28. İngilizce öğretmeni kadın tabuları..
    29. Son dakika: İETT Genel Müdürü Ahmet..
    30. Minibüs şoförü kaçınca düzensiz..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi