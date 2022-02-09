  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Gündem

TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 10:24:00 -
TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Alınan bilgiye göre, H.S.'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı. Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir-Batman seferini yapan A.O.'nun kullandığı 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, tıra çarptı. Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay