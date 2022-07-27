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Gündem TEM Otoyolu’nda oksijen tüpü yüklü kamyon yandı
Gündem

TEM Otoyolu’nda oksijen tüpü yüklü kamyon yandı

TEM Otoyolu’nda oksijen tüpü yüklü kamyon yandı. Yanan kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 07:55:00 -

TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü'ndeki derz çalışmaları esnasında oksijen tüpü yüklü 60 ACG 778 plakalı kamyon, saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri, otoyolu çift yönlü trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü.
Ölenin ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yanan kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

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