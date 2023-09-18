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Gündem TEM Otoyolu'nda köpek kazası! 1 ölü...
Gündem

TEM Otoyolu'nda köpek kazası! 1 ölü...

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:28:00 - 2023-09-18 23:06:17

Bolu’da TEM Otoyolu’nda köpeğe çarparak duran otomobildeki kadın, araçtan inerek başka bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek yoldan savrulurken, bir otomobil otoyolda durdu. Araçta yolcu konumunda bulunan 68 yaşındaki Nimet Yeşilöz, köpeğe bakmak için araçtan indi. Aynı istikamette seyreden otomobil, otoyolda araçtan inen Yeşilöz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yeşilöz, ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nimet Yeşilöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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