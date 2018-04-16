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TEM otoyolunda kaza: 5 kişi yaralı

TEM Otoyolu Düzce sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:38
TEM otoyolunda kaza: 5 kişi yaralı

Kaza; TEM Otoyolu Gümüşova ilçesi Elmacık köyü mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan Hakkı S. idaresindeki 34 VJ 8904 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı S. araç içinde bulunan aynı aileden Nursel, Katibe, Ecem (3) ve Esila (1) S. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla DüzceAtatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 13:38
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. Bolu
  4. Kaza

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