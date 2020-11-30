  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel TEM otoyolunda kaza! 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

TEM otoyolunda kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otoyolda yolu karşıdan karşıya geçen yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:40:00 -
TEM otoyolunda kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cihan Çeliker yönetimindeki 34 BRS 582 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci’ye (65) çarptı. Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Cihan Çeliker ile eşi Selma Çeliker de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Cihan ve Selma Çeliker çifti, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay