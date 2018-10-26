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Tem Otoyolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Tem Otoyolunda, 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 14 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

26 Ekim 2018 Cuma 20:23
Tem Otoyolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Tem Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu Kuruçeşme gişeleri viyadük üzerinde 6 otomobil, 2 tır, 1 kamyonet ve 1 midibüs olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:23
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. trafik kazası

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