Tem Otoyolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli Tem Otoyolunda, 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 14 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı.26 Ekim 2018 Cuma 20:23
Kocaeli Tem Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu Kuruçeşme gişeleri viyadük üzerinde 6 otomobil, 2 tır, 1 kamyonet ve 1 midibüs olmak üzere 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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