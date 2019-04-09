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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü!

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

09 Nisan 2019 Salı 01:19
TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü!

Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi.

Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 01:19
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu
  5. Gümüşova Rampaları

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