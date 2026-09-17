iPhone 18 Pro'yu düşürmek cep yakacak! Apple onarım ücretlerini duyurdu

Teknoloji devi Apple, yarın resmen satışına başlayacağı iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tamir ücretlerini paylaştı. Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki merkezinde 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. 256 GB depolama alanıyla gelen iPhone 18 Pro’nun ABD başlangıç fiyatı bin 199 dolar, iPhone 18 Pro Max’in ise bin 299 dolar olarak açıklandı. Modeller 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle de satışa sunulacak. Geçen yılki modellere kıyasla fiyatlar 100’er dolar arttı. iPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE KADAR? Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül’de başladı. Telefonlar 18 Eylül’de yani yarın satışa çıkacak. iPhone Pro için Türkiye'de, başlangıç fiyatları 256 GB 137 bin 999 TL, 512 GB için 154 bin 999 TL, 1 TB için 188 bin 999 TL, 2 TB için ise 243 bin 999 TL olarak açıklandı. İPhone 18 Pro Max 256 GB 149 bin 999, 512 GB 166 bin 999, 1 TB 200 bin 999, 2 TB ise 255 bin 999 TL'den satışa sunulacak.