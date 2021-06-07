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Gündem TEM Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi
Gündem

TEM Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 02:51:00 -
TEM Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi

İstanbul istikametine giden İdris Turgut yönetimindeki 06 NN 051 plakalı cip aynı istikamette ilerleyen Görkem Yirmili yönetimindeki 34 AD 5016 plakalı otomobile çarptı. Bariyerlere çarparak yola savrulan otomobile ardından gelen Turhan Çalhan idaresindeki 34 DYK 219 plakalı cip çarptı. Kazada cip sürücülerinden İdris Turgut ve otomobilde bulunan Samet Yirmili yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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