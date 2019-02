Tellioğlu; “Halkımın menfaatleri için çalışacağım”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Halkapınar, Karacaören ve İbirler kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmada CHP Karesi İlçe yönetiminin yanında Karesi İYİ Parti yönetimi ve üyeleri de yer aldı.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 3 kırsal mahalleyi ziyaret etti. İlk olarak Halkapınar’a giden Levent Tellioğlu burada yaptığı konuşmada bir defa seçim zamanı gelip sonra 5 yıl uğramayan belediye başkanlarından olmayacağını söyledi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Halkapınar kırsal mahallesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi; “İttifak ortağımız İYİ Parti ile güzel bir birliktelik oluşturduk ve birlikte çalışıyoruz. Bir çatı etrafında toplanmak durumundayız. Türkiye’nin ekonomik durumunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sizlerin eskisi gibi üretir hale gelmesini istiyoruz. Eğer sizlerin de teveccühü ile 31 Mart’ta görev almak kısmet olursa kendi şahsi menfaatlerim için değil halkımın menfaatleri için çalışacağım. Vatandaşlarımızdan bazı şikâyetler alıyoruz. Belediye başkanlarının bir defa seçim zamanı gelip sonra 5 yıl uğramadıklarını söylüyorlar. Ben sizlerin arasında ve sizlerle birlikte yaşayan bir belediye başkanı olacağıma ve sorunlarınızı çözeceğime söz veriyorum. 5 yılda bir görünün bir belediye başkanı olmayacağım. İşsizlik çok büyük problemimiz. Köylerden kentlere giden çok sayıda gencimiz var. Bu işsizliği ancak sanayi yatırımları ile çözebiliriz. Bunları arttırabilmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yoğun çaba sarfetmek zorundayız. Çünkü sanayi gelişirse işsizliği çözeriz. Tarımı arttırmak ve köylünün kazanabilmesi için sizlere çeşitli danışmanlıklar çeşitli hizmetler vermek düşüncesindeyiz. Köylerimizin en büyük sorunları su problemi. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Köylerin içinden geçen derelerin ıslah edilmesi gerekiyor. Biz göreve gelirsek hep birlikte el ele vererek gelip bu sorunlara çözüm üreteceğiz ve çalışacağız”

Tellioğlu’nun 2.durağı Karacaören mahallesi oldu. Burada kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Levent Tellioğlu “31 Mart’tan sonra İsmail Ok’la birlik beraberlik içinde verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Tellioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Şu an da nasıl İYİ Parti’li dostlarımız ile birlik beraberlik içinde çalışıyorsak 31 Mart’ta da İsmail Ok’la aynı beraberlik içinde verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Benim yandaşlarım olmayacak kayırmaca yapmayacağım. Belediyenin hesaplarını herkesin görebileceği şekilde tutacağız. Çünkü biz hesap verebilir olmamız lazım. Çünkü bu kaynaklar vatandaşlar tarafından yaratılıyor. Bu hizmetin adaletli şekilde dağıtılması gerekiyor. Sizlerden uzak insanlar değiliz bu hizmetleri yine buraya gelerek sizlerle birlikte tespit edip çözmeye çalışacağız. Her köyümüzün kendine göre sorunları var. Bunları beraber çözeceğiz. Bunlar çok büyük problemler değil. Hiç birimizin dünya görüşüne yaşam tarzına siyasi görüşüne bakmadan hizmet edeceğiz”

Tellioğlu’nun son olarak İbirler Mahallesini ziyaret etti. Mahalle’de cenaze olduğu için buradaki çalışmasını kısa tutan Tellioğlu acılı aileye taziyede bulunduktan sonra İbirler’den ayrıldı.