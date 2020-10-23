  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Televizyondan çağrı yaptılar! Çin'den gelen sarı virüs tozu uyarısı
Dünya

Televizyondan çağrı yaptılar! Çin'den gelen sarı virüs tozu uyarısı

Kuzey Kore'de devlet televiyonu, halkı Çin'den rüzgarla gelen “sarı virüs tozu” hakkında ikaz etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:13:00 -
Televizyondan çağrı yaptılar! Çin'den gelen sarı virüs tozu uyarısı

Kuzey Kore'de devlet televiyonu KCTV, halkı Çin'den rüzgarla gelen “sarı virüs tozu” hakkında uyardı ve evlerinde kalmalarını istedi. Bununla beraber sarı tozda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra çeşitli mikropların ve toksik maddelerin bulunduğu da ileri sürüldü.

KCTV, çarşamba günü için özel hava durumu bölümleri yayınlayarak, ertesi gün Çin'den rüzgarla sarı virüs tozunun geleceği ikazı yaptı. Ayrıca, ülke çapındaki dış mekan inşaat çalışmalarına da bu nedenle yasak getirildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, devlete bağlı yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi de toz bulutu hakkında, "Tüm işçiler kötü niyetli virüsleri istila etme tehlikesini açıkça tanımalıdır" diye bir haber yayınladı. Bunun yanı sıra, ülkedeki büyük elçiliklere de virüs tozu hakkında uyarı yapıldığı ifade edildi.

Başkent Pyongyang'daki Rus Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bizi ve ülkedeki diğer diplomatik misyonları ve uluslararası kuruluşları toz fırtınası konusunda uyardı ve tüm yabancıların Perşembe günü evde kalmalarını ve pencerelerini sıkıca kapatmalarını tavsiye etti” ifadelerine yer verdi.

İkazdan sonra Pyongyang'ın sokaklarının neredeyse boş olduğu görüldü.

Mevsimsel toz bulutlarından koronavirüs bulaşabilir mi?

Yılın belli zamanlarında Moğolistan ve Çin’de yer alan çöllerden Kuzey ve Güney Kore’ye rüzgarla mevsimsel toz bulutları taşınıyor. Bu toz bulutlarının her iki ülkede de çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Fakat, bu toz bulutlarının koronavirüs bulaştırabileceğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

"Ciddiye alın"

Kuzey Kore basını ise ikazlarının koronavirüsün havadan bulaşma ile ilişkilendiren bir araştırmaya dayandığını ileri sürerek, bu kapsamda "gelen sarı toz akışını ciddiye alması gerektiği"ni bildirdi.

"Saatlerce havada asılı kalabilir"

Daha önce, ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), koronavirüsün "saatlerce" havada asılı kalabileceğini bildirdi, ancak bir kişinin bu şekilde enfekte olmasının özellikle açık havada son derece nadir olduğunu ifade etti.

Güney Kore: İmkansız değil

Ayrıca, Komşu Güney Kore de, Çin'den gelen sarı tozun Kovid-19'u Kuzey'e yaymasının imkansız olduğu iddiasını reddetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği
Gündem

Karadeniz'de heyecanlandıran iş birliği

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin milli sondaj gemileri, Karadeniz'de birlikte çalışmaya hazırlanıyor. 'Fatih' tespit kuyuların..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay