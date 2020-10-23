Televizyondan çağrı yaptılar! Çin'den gelen sarı virüs tozu uyarısı

Kuzey Kore'de devlet televiyonu KCTV, halkı Çin'den rüzgarla gelen “sarı virüs tozu” hakkında uyardı ve evlerinde kalmalarını istedi. Bununla beraber sarı tozda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra çeşitli mikropların ve toksik maddelerin bulunduğu da ileri sürüldü.

KCTV, çarşamba günü için özel hava durumu bölümleri yayınlayarak, ertesi gün Çin'den rüzgarla sarı virüs tozunun geleceği ikazı yaptı. Ayrıca, ülke çapındaki dış mekan inşaat çalışmalarına da bu nedenle yasak getirildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, devlete bağlı yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi de toz bulutu hakkında, "Tüm işçiler kötü niyetli virüsleri istila etme tehlikesini açıkça tanımalıdır" diye bir haber yayınladı. Bunun yanı sıra, ülkedeki büyük elçiliklere de virüs tozu hakkında uyarı yapıldığı ifade edildi.

Başkent Pyongyang'daki Rus Büyükelçiliği, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bizi ve ülkedeki diğer diplomatik misyonları ve uluslararası kuruluşları toz fırtınası konusunda uyardı ve tüm yabancıların Perşembe günü evde kalmalarını ve pencerelerini sıkıca kapatmalarını tavsiye etti” ifadelerine yer verdi.

İkazdan sonra Pyongyang'ın sokaklarının neredeyse boş olduğu görüldü.

Mevsimsel toz bulutlarından koronavirüs bulaşabilir mi?

Yılın belli zamanlarında Moğolistan ve Çin’de yer alan çöllerden Kuzey ve Güney Kore’ye rüzgarla mevsimsel toz bulutları taşınıyor. Bu toz bulutlarının her iki ülkede de çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor. Fakat, bu toz bulutlarının koronavirüs bulaştırabileceğine dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

"Ciddiye alın"

Kuzey Kore basını ise ikazlarının koronavirüsün havadan bulaşma ile ilişkilendiren bir araştırmaya dayandığını ileri sürerek, bu kapsamda "gelen sarı toz akışını ciddiye alması gerektiği"ni bildirdi.

"Saatlerce havada asılı kalabilir"

Daha önce, ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), koronavirüsün "saatlerce" havada asılı kalabileceğini bildirdi, ancak bir kişinin bu şekilde enfekte olmasının özellikle açık havada son derece nadir olduğunu ifade etti.

Güney Kore: İmkansız değil

Ayrıca, Komşu Güney Kore de, Çin'den gelen sarı tozun Kovid-19'u Kuzey'e yaymasının imkansız olduğu iddiasını reddetti.