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Televizyonda gördüğü ressamdan etkilenerek eline fırçayı alan emekli öğretmen ustalara taş çıkartıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Hüseyin Işın, televizyonda gördüğü bir ressamdan etkilenerek yağlı boya tablo yapmaya başladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:30
Televizyonda gördüğü ressamdan etkilenerek eline fırçayı alan emekli öğretmen ustalara taş çıkartıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Hüseyin Işın, televizyonda gördüğü bir ressamdan etkilenerek yağlı boya tablo yapmaya başladı. Işın’ın resim üzerine eğitim almadan tuvale yansıttıklarını görenler hayran kalıyor.


Emekli öğretmen Işın, öğrencilik yıllarında merak duyduğu ama eğitimini alamadığı resim sanatıyla ilgili arkadaşının tavsiyesi üzerine bir televizyon programı izledi. Ekrandaki ressamın çalışmalarından etkilenen Işın, uzun süredir hayalini kurduğu resim üzerine yoğunlaştı. Yağlı boya tablo yapmaya başlayan Işın, zaman içerisinde sanatını geliştirdi. Emekli öğretmen Işın, üçüncü kişisel resim sergisi ile 59 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi’nde açılan sergide Işın’ın çalışmaları ziyaretçilerin beğenisini kazandı.


Ressam Işın, resme ilgisinin öğrencilik yıllarında başladığını, eğitimini alamamasına rağmen resim yapma heyecanının hiç kaybolmadığını söyledi. Uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaptığını aktaran Işın, "İçimdeki resim aşkı emekliliğime yakın daha da kuvvetlendi, arkadaşımın tavsiyesiyle televizyonda bir ressamı izledim. Onu izledikten sonra resim yapma zamanımın geldiğini düşündüm. O tarihten itibaren yağlı boya resim yapmaya başladım" diye konuştu.



Hobi olarak başladı, üçüncü sergisini açtı


Yıllar ilerledikçe resim tekniğinin geliştiğini belirten Işın, "Renk bilgim ilerledi. Güzel işler ortaya çıkardığıma inanıyorum. Üçüncü sergimi açtım. Ortaca’ya yerleştikten sonra Ege kültüründen esinlenerek çalışmalarımda nar, limon ve efelere yer verdim. Bu tür çalışmaları yapma fırsatı bulduğum için çok memnunum. Çalışmalarımın daha da gelişeceğini ve ilerleyeceğini umuyorum" dedi.


Evinin bir odasını atölyeye çevirdiğini ve çalışmalarını burada sürdürdüğünü anlatan Işın, "Resim yaparken yalnız olmayı ve bütün benliğimle resme odaklanmayı seviyorum. O nedenle genelde yağmurlu ve kapalı havalarda odama çekilerek çalışmalarımı yapmaktan zevk alıyorum" ifadelerini kullandı.



"Televizyonda izleyince çok etkilendim"


İnsanların ilgi duyduğu konularda çalışmaktan çekinmemesi gerektiğini dile getiren Işın, şunları söyledi:


"Televizyonda izlediğim manzara resimleri yapan bir ressamdı, uzun süre yağlı boya resim çalışmaları üzerine program yaptı. İzledikten sonra onun çalışmalarından çok etkilendim. O nedenle ilk yaptığım çalışmalar manzara üzerineydi. Daha sonra çeşitlendirdim. Her alanda çalışmalara ağırlık vererek kendimi geliştirdim."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:30
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

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