Televizyona çıkıp açıkladı: Saldıracağız

Donald Trump'ın ABD başkanlığında Ortadoğu'da yeni bir sayfa açan İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne cumhurbaşkanı seviyesindeki tarihi ziyaretine füze saldırısı damgasını vurdu.

İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan ilk Körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Abu Dabi'de ağırlıyor. Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Herzog ve İsrail First Lady'si Michal Herzog'u resmi törenle bizzat karşıladı.

Saldıracağız

İsrail Cumhurbaşkanı ile BAE'nin fiili yöneticisi Veliaht Prens baş başa görüştü, güvenlik ve ikili ilişkilerin ele aldığı randevunun fotoğrafları resmi medya tarafından servis edildi. Herzog ve eşi ayrıca, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'la da bir araya geldi.