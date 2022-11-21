Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan duyurdu!

Son dönemde YouTube'da yaptığı programlarla gündemde olan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerin kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım" dedi.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu.

Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

"Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" açıklamasını yaptı.